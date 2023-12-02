В России повысится первоначальный взнос по льготной ипотеке

Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать ее выдачу. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать ее выдачу. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса, — отметил он. — Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке».

По словам Хуснуллина, в этом году прирост ипотечных портфелей будет более 3,5 трлн рублей.

Напомним, правительство уже повышало минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20% в сентябре.