В Приокском заметили дрифтера на «Жигулях»

В Приокском водителя «Жигулей» во время движения занесло на заснеженной дороге. По словам автора, рязанец дрифтовал намеренно.

В Приокском водителя «Жигулей» во время движения занесло на заснеженной дороге. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в субботу, 2 декабря. По словам автора, рязанец дрифтовал намеренно.

«Ну вот что за чудик? Что делать с такими?» — сообщается в посте.

Женщина обратилась к сотрудникам ГИБДД рассмотреть опасную ситуацию.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что водителя могло просто занести на нечищеной дороге.

Полиция отреагировала на информацию.

Напомним, рязанцы уже неоднократно жаловались на дрифтеров.