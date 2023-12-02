Полиция устанавливает личность водителя, который устроил дрифт в Приокском

Рязанская полиция ищет водителя, который устроил дрифт на улице Октябрьской в Приокском микрорайоне. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает пресс-служба регионального УМВД.