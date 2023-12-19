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В Рязани установили арт-объект «Хлебная площадь»

В центре Рязани установили арт-объект «Хлебная площадь». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Объект представляет из себя бронзовых лавочников, которые несут разный товар. Около них мешки с колосьями, воробьи и Екатерининский рубль. Рядом с ними разместили скамейки для отдыха и люк с надписью: «У нас в Рязани и пироги с глазами».

Место установки скульптур не случайное. До революции площадь Ленина называли Базарной или Хлебной. На ней проводили ярмарки, на которые съезжались лавочники и ремесленники. Чаще всего торговали зерном, хотя можно было найти и продукцию мастеров из соседних слобод — гончарные изделия, работы кузнецов.

Авторы проекта — Василий и Полина Горбуновы. Скульптуры отливали на Смоленском литейном заводе. В их создании также участвовали рязанские кузнецы — Александр Чуркин и Михаил Раткин.

Администрация Рязани отмечает, что объект установили в рамках реализации мероприятий федерального гранта по внедрению туристического кода центра города, нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».