В Рязани сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего между двумя стенами

Рязанка рассказала, что ночью уличный кот залез в электрический щиток и провалился между двумя стенами. Самостоятельно вызволить животное она не смогла, поэтому вызвала на место сотрудников МЧС.

В Рязани сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего между двумя стенами. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Рязанка рассказала, что ночью уличный кот залез в электрический щиток и провалился между двумя стенами. Самостоятельно вызволить животное она не смогла, поэтому вызвала на место сотрудников МЧС.

«Я смогла увидеть только его лапки, когда он уже залез туда. Самостоятельно вызволить пушистого у нас не получилось, пришлось вызывать сотрудников МЧС в два часа ночи. Приехали за 20 минут, но ничего сделать не смогли без представителя управляющей компании дома. Отложили до утра, дождались электрика, сделали отверстие в стене и спасли серого котика», — написала автор поста.

Женщина отметила, что после спасения кот вырвался из рук спасателей и сбежал.