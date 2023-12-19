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В Рязани сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего между двумя стенами
Рязанка рассказала, что ночью уличный кот залез в электрический щиток и провалился между двумя стенами. Самостоятельно вызволить животное она не смогла, поэтому вызвала на место сотрудников МЧС.

В Рязани сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего между двумя стенами. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Рязанка рассказала, что ночью уличный кот залез в электрический щиток и провалился между двумя стенами. Самостоятельно вызволить животное она не смогла, поэтому вызвала на место сотрудников МЧС.

«Я смогла увидеть только его лапки, когда он уже залез туда. Самостоятельно вызволить пушистого у нас не получилось, пришлось вызывать сотрудников МЧС в два часа ночи. Приехали за 20 минут, но ничего сделать не смогли без представителя управляющей компании дома. Отложили до утра, дождались электрика, сделали отверстие в стене и спасли серого котика», — написала автор поста.

Женщина отметила, что после спасения кот вырвался из рук спасателей и сбежал.