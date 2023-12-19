В Рязани открылись елочные базары

Приобрести елку или сосну рязанцы смогут по 11 адресам.

В Рязани открылись елочные базары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно сервису «2ГИС» в городе появились 11 точек по продаже новогодних деревьев.

Приобрести елку или сосну рязанцы смогут по адресам:

на площади Театральная, на выходе из магазина «Смешные цены»;

около ТРЦ «Круиз»;

у ТЦ «Барс на Московском»;

на площади Новаторов;

на улице Связи, рядом с торговым центром «Сокол»;

улица Новоселов 54, рядом с ТЦ «Сорока»;

остановка «Городская больница № 11», по направлению к Черезовским прудам;

около культурно-досугового центра «Октябрь»;

на пересечении улиц Грибоедова и Касимовского шоссе, с двух сторон от круговой развязки;

улица Высоковольтная, дом № 37;

около торгового центра «Солнечный» (Борки).

Базары будут работать до 31 декабря.

Управление экономики и цифрового развития мэрии напомнило, что предприниматели, занимающиеся торговлей натуральными елками и хвойным лапником, обязаны соблюдать правила торговли и техники безопасности в месте продаж и вывозить мусор.