В Рязани открылись елочные базары
Приобрести елку или сосну рязанцы смогут по 11 адресам.
В Рязани открылись елочные базары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно сервису «2ГИС» в городе появились 11 точек по продаже новогодних деревьев.
Приобрести елку или сосну рязанцы смогут по адресам:
- на площади Театральная, на выходе из магазина «Смешные цены»;
- около ТРЦ «Круиз»;
- у ТЦ «Барс на Московском»;
- на площади Новаторов;
- на улице Связи, рядом с торговым центром «Сокол»;
- улица Новоселов 54, рядом с ТЦ «Сорока»;
- остановка «Городская больница № 11», по направлению к Черезовским прудам;
- около культурно-досугового центра «Октябрь»;
- на пересечении улиц Грибоедова и Касимовского шоссе, с двух сторон от круговой развязки;
- улица Высоковольтная, дом № 37;
- около торгового центра «Солнечный» (Борки).
Базары будут работать до 31 декабря.
Управление экономики и цифрового развития мэрии напомнило, что предприниматели, занимающиеся торговлей натуральными елками и хвойным лапником, обязаны соблюдать правила торговли и техники безопасности в месте продаж и вывозить мусор.