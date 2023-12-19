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В Рязани открылись елочные базары
Приобрести елку или сосну рязанцы смогут по 11 адресам.

В Рязани открылись елочные базары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно сервису «2ГИС» в городе появились 11 точек по продаже новогодних деревьев.

Приобрести елку или сосну рязанцы смогут по адресам:

  • на площади Театральная, на выходе из магазина «Смешные цены»;
  • около ТРЦ «Круиз»;
  • у ТЦ «Барс на Московском»;
  • на площади Новаторов;
  • на улице Связи, рядом с торговым центром «Сокол»;
  • улица Новоселов 54, рядом с ТЦ «Сорока»;
  • остановка «Городская больница № 11», по направлению к Черезовским прудам;
  • около культурно-досугового центра «Октябрь»;
  • на пересечении улиц Грибоедова и Касимовского шоссе, с двух сторон от круговой развязки;
  • улица Высоковольтная, дом № 37;
  • около торгового центра «Солнечный» (Борки).

Базары будут работать до 31 декабря.

Управление экономики и цифрового развития мэрии напомнило, что предприниматели, занимающиеся торговлей натуральными елками и хвойным лапником, обязаны соблюдать правила торговли и техники безопасности в месте продаж и вывозить мусор.