В Калининграде запустили первый в России беспилотный паром

Он уже приступил к доставке социально-значимых грузов.

В Калининграде состоялся запуск перового в России беспилотного парома — «Генерала Черняховского». Об этом объявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, пишет РЕН ТВ.

Судно начало курсировать между Калининградом и поселком Усть-Луга в Ленинградской области.

«Наша главная задача — дать элементы автономного судовождения нашим судовладельцам, потому что здесь главное не исключение экипажа по причине экономии заработной платы как значительной части расходов по содержанию судна, а именно исключение человеческого фактора», — отметил Пошивай.

По данным Международной морской организации, человеческий фактор является причиной 80% аварий на воде.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов добавил, что судно ходит не в тестовом режиме. Оно уже приступило к доставке в Калининградскую область социально-значимых грузов.

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