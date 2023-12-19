В Дагестане три человека погибли из-за отравления угарным газом

В Дагестане три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал собеседник, инцидент случился в селе Камкамахи. Среди погибших оказался глава Камкамахинского сельсовета Ибрагимгаджи Магомедов, а также еще двое мужчин, проживавших в доме.

По предварительным данным, утечка газа произошла в результате неисправности системы вентиляции печки.

По факту произошедшего проводится проверка.