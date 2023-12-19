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Рязанцы массово пожаловались на невывоз мусора по всему городу
На кадрах видны контейнерные площадки, полностью заваленные бытовыми отходами.

Рязанцы массово пожаловались на невывоз мусора по всему городу. Соответствующие фотографии жители размещают в социальных сетях.

На кадрах видны контейнерные площадки, полностью заваленные бытовыми отходами.

Некоторые из рязанцев подписывали фотографии. Мусор не вывозят с улиц: Электрозаводская, Горького, Театральная, Быстрецкая, Радиозаводская, Фирсова, Шереметьевская, Тимакова, Касимовское шоссе и поселка Строитель.