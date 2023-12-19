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Путин заявил, что Россия не будет воевать с Европой
По словам главы государства, США пугали Европу Россией, но «мы не собираемся воевать».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует воевать с Европой. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, США пугали Европу Россией, но «мы не собираемся воевать».

«США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой», — подчеркнул Путин.