Путин: мы все пойдем до конца во имя интересов России

В том числе и он сам.

Глава государства Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что все пойдут до конца, защищая интересы Родины. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что он также пойдет до конца.

«И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет воевать с Европой.