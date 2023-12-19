Ночью в Рязани на нескольких улицах будут вывозить снег

Мэрия просит не оставлять машины, чтобы они не мешали снегоуборочной технике.

В ночь с 19 на 20 декабря в Рязани коммунальные службы будут вывозить снег с улиц города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Снегоуборочная техника будет работать на следующих территориях:

разворотном круге у больницы № 11;

двух разворотных кругах на улице Юбилейной;

улице Кальной;

улице Высоковольтной;

улице Семинарской;

улице Сенной;

улице Кольцова;

улице Соборной;

улице Горького (на участке от Есенина до Краснорядской);

улице Семена Середы.

Кроме этого, планируется очистка парковок у детского сада № 111 на улице Горького и сдвигание снега в Безымянном переулке.

С 20 на 21 декабря снег будут вывозить с площади у вокзала «Рязань-2».

Администрация города просит водителей машин не парковать свою технику на перечисленных участках, чтобы не мешать уборке улиц.