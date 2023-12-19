Ночью в Рязани на нескольких улицах будут вывозить снег
Мэрия просит не оставлять машины, чтобы они не мешали снегоуборочной технике.
В ночь с 19 на 20 декабря в Рязани коммунальные службы будут вывозить снег с улиц города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Снегоуборочная техника будет работать на следующих территориях:
- разворотном круге у больницы № 11;
- двух разворотных кругах на улице Юбилейной;
- улице Кальной;
- улице Высоковольтной;
- улице Семинарской;
- улице Сенной;
- улице Кольцова;
- улице Соборной;
- улице Горького (на участке от Есенина до Краснорядской);
- улице Семена Середы.
Кроме этого, планируется очистка парковок у детского сада № 111 на улице Горького и сдвигание снега в Безымянном переулке.
С 20 на 21 декабря снег будут вывозить с площади у вокзала «Рязань-2».
Администрация города просит водителей машин не парковать свою технику на перечисленных участках, чтобы не мешать уборке улиц.