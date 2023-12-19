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Ночью в Рязани на нескольких улицах будут вывозить снег
Мэрия просит не оставлять машины, чтобы они не мешали снегоуборочной технике.

В ночь с 19 на 20 декабря в Рязани коммунальные службы будут вывозить снег с улиц города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Снегоуборочная техника будет работать на следующих территориях:

  • разворотном круге у больницы № 11;
  • двух разворотных кругах на улице Юбилейной;
  • улице Кальной;
  • улице Высоковольтной;
  • улице Семинарской;
  • улице Сенной;
  • улице Кольцова;
  • улице Соборной;
  • улице Горького (на участке от Есенина до Краснорядской);
  • улице Семена Середы.

Кроме этого, планируется очистка парковок у детского сада № 111 на улице Горького и сдвигание снега в Безымянном переулке.

С 20 на 21 декабря снег будут вывозить с площади у вокзала «Рязань-2».

Администрация города просит водителей машин не парковать свою технику на перечисленных участках, чтобы не мешать уборке улиц.