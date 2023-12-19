Мэрия напомнила рязанцам о возможности получения услуг на портале «Госуслуги»

Там рассказали, что сейчас на портале можно получить 33 муниципальные услуги в сферах земельно-имущественных отношений, строительства, размещения рекламных конструкций и информационных вывесок, благоустройства города, дорог и транспорта, социальной поддержки (помощи) и распределения жилья, спорта, а также 14 услуг муниципальных учреждений, в частности, запись в детский сад, зачисление в школу, электронный дневник и другие.

Мэрия напомнила рязанцам о возможности получения услуг на портале «Госуслуги». Об этом сообщили на сайте ведомства.

Там рассказали, что сейчас на портале можно получить 33 муниципальные услуги в сферах земельно-имущественных отношений, строительства, размещения рекламных конструкций и информационных вывесок, благоустройства города, дорог и транспорта, социальной поддержки (помощи) и распределения жилья, спорта, а также 14 услуг муниципальных учреждений, в частности, запись в детский сад, зачисление в школу, электронный дневник и другие.

Совместно с Минцифры России и правительством Рязанской области в Рязани проводится работа по оптимизации процедуры предоставления муниципальных услуг — упрощается сценарий оказания услуг, сокращаются количество взаимодействий и сроки предоставления услуг. Начата разработка цифровых регламентов по 12 наиболее востребованным муниципальным услугам.

Завершить разработку цифровых регламентов по всем муниципальным услугам планируется в 2025 году.