Зараженную почву на территории бывшего шпалозавода в Борках заменят плодородным слоем

На территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках земля накапливала вредные вещества от прежнего производства на протяжении многих лет. Ежегодно при выпадении осадков из этой зоны в Оку попадает тысячи кубометров канцерогенов и более 80 тонн вымывается с паводком.

Проблема поиска ресурсов для очистки территории оставалась актуальной с момента релокации завода в 2022 году.

Стоимость работ по замене и восстановлению почвы данного участка достигает ста миллионов рублей.

Инвестиции в восстановление экологии взял на себя застройщик вместе с возведением нового жилого комплекса.

Вклад в экологию города — первый этап реализации проекта. Теперь 72 тысячи кубометров зараженной почвы вывезут на специальные полигоны за пределами города. Весь этот объем будет полностью заменен на плодородный слой.

Новый объект в Борках предусматривает создание городской среды инновационного для Рязани формата — благоустроенная набережная Оки, сопоставимая по площади с Лыбедским бульваром или парком ЦПКиО. Она будет располагаться в 15 минутах езды от центра города и доступна всем жителям.

Вместе с проектом поселок Борки, занимающий половину территории Советского района, получит новую дорожную инфраструктуру общей протяженностью 4,5 км, которая уже спроектирована застройщиком.

На территории квартала откроются причал для швартовки маломерных судов, вертолетная площадка, рыболовный клуб, арт-зоны, досуговые центры, эксклюзивные площадки для отдыха, гостиничный комплекс.

На главном фото территория шпалозавода сейчас.