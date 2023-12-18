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В России выросла стоимость новогодней елки
Средний чек одной покупки искусственной ели составил 4 450 рублей, когда как в прошлом году он был 3 991 рубль. При этом лидерами по числу продаж стали натуральные ели. Почти половина (49%) покупок елок в ноябре — начале декабря пришлась на настоящие деревья. Средний чек одной покупки натуральной ели (как срубленной, так и в горшках) в этом предновогоднем сезоне составил 5 810 рублей, годом ранее — 5 642.

Средняя стоимость искусственной елки в этом предновогоднем сезоне выросла на 11,5%, до 4450 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Средний чек одной покупки искусственной ели составил 4 450 рублей, когда как в прошлом году он был 3 991 рубль. При этом лидерами по числу продаж стали натуральные ели.

Почти половина (49%) покупок елок в ноябре — начале декабря пришлась на настоящие деревья.

Средний чек одной покупки натуральной ели (как срубленной, так и в горшках) в этом предновогоднем сезоне составил 5 810 рублей, годом ранее — 5 642.

В исследовании были использованы обезличенные данные сервиса наполнения кассовых чеков при оплате банковской картой по количеству в предновогоднем сезоне 2023 года, а также 2022-го.