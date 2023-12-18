В России нашли еще одного поставщика куриных яиц

Нового поставщика яиц на российский рынок теперь можно найти не только среди производителей Турции, но и Ирана. Закупать продукты в этой стране без уплаты таможенных сборов могут начать уже в 2024 году.

Совет Евразийской экономической комиссии отменил уплату ввозной таможенной пошлины для поставок куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нового поставщика яиц на российский рынок теперь можно найти не только среди производителей Турции, но и Ирана. Закупать продукты в этой стране без уплаты таможенных сборов могут начать уже в 2024 году. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года в объеме до 1,2 миллиарда штук.

«Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, временная льгота носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост цен на социально значимые товары и избежать их возможного дефицита.