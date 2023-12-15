Рязанцы пожаловались на транспортный коллапс
«Остановка „Дягилевский городок“, утро, 15 декабря, транспорта нет вообще», — указано в публикации. Судя по кадру, у остановочного пункта стоят свыше 20 человек.
Жители Дягилева пожаловались на отсутствие транспорта утром в пятницу, 15 декабря. Информация появилась в соцсетях.
«Остановка „Дягилевский городок“, утро, 15 декабря, транспорта нет вообще», — указано в публикации. Судя по кадру, у остановочного пункта стоят свыше 20 человек.
Напомним, ранее сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал в городе десятибалльные пробки.