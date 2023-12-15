В Рязани зафиксировали десятибалльные пробки

Наибольшие заторы выявлены на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Михайловском шоссе, улицах Вокзальной, Типанова, Каширина, Есенина, Ленина, Грибоедова.

В Рязани зафиксировали десятибалльные пробки. Данные на утро пятницы, 15 декабря, следуют из сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие заторы выявлены на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Михайловском шоссе, улицах Вокзальной, Типанова, Каширина, Есенина, Ленина, Грибоедова.

По прогнозам сервиса, ситуация может измениться к 10:00.