В рязанском кожвене запустили «Бесшовную регистратуру»

Пациентам, которые записались через портал Госуслуг, больше не надо ждать оформления карточки. Вся медицинская документация уже находится в кабинете у врача.

В рязанском кожно-венерологическом диспансере начала работать «Бесшовная регистратура». Об этом сообщает минздрав региона.

В учреждении модернизировали холл: увеличили площадь помещения и полностью обновили интерьер. Вместо привычной регистратуры пациента встречает администратор и отвечает на все интересующие вопросы, а также помогает записаться на прием к врачу.

Пациентам, которые записались через портал Госуслуг, больше не надо ждать оформления карточки. Вся медицинская документация уже находится в кабинете у врача.

Реализовать проект помогла цифровизация областного здравоохранения. Теперь бумаг меньше, у врача больше времени на пациента. Пару кликов и необходимые данные на мониторе: результаты анализов и осмотров, а также назначения врачей.