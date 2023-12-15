Рязань из-за снегопада снова встала в десятибалльных пробках
Серьезно затруднено движение на улицах Каширина, Есенина, Грибоедова, Зубковой. Пробки на Московском, Касимовском и Куйбышевском шоссе. В бордовый окрашена Южная окружная дорога. Кроме того, быстро проехать не получится по Дзержинского и Первомайскому проспекту.
Рязань из-за снегопада снова встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезно затруднено движение на улицах Каширина, Есенина, Грибоедова, Зубковой.
Пробки на Московском, Касимовском и Куйбышевском шоссе.
В бордовый окрашена Южная окружная дорога.
Кроме того, быстро проехать не получится по Дзержинского и Первомайскому проспекту.
Учитывайте эту информацию для планирования своего маршрута.