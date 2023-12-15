Рязань из-за снегопада снова встала в десятибалльных пробках

Серьезно затруднено движение на улицах Каширина, Есенина, Грибоедова, Зубковой. Пробки на Московском, Касимовском и Куйбышевском шоссе. В бордовый окрашена Южная окружная дорога. Кроме того, быстро проехать не получится по Дзержинского и Первомайскому проспекту.