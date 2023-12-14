В Рязани объявили сбор советских новогодних игрушек для елки в Торговом городке

«2024 год был объявлен Годом семьи, поэтому одна из новогодних елок в Торговом городке будет посвящена домашнему очагу. Мы хотим украсить нашу семейную праздничную елку в советской тематике и предлагаем вам присоединиться к этой акции», — написали в публикации в Telegram-канале Рязанской ВДНХ.

В Рязани объявили сбор советских новогодних игрушек для елки в Торговом городке. Об этом сообщили в Telegram-канале Рязанской ВДНХ.

«2024 год был объявлен Годом семьи, поэтому одна из новогодних елок в Торговом городке будет посвящена домашнему очагу. Мы хотим украсить нашу семейную праздничную елку в советской тематике и предлагаем вам присоединиться к этой акции», — написали в публикации.

Чтобы поучаствовать в акции, рязанцам предложили принести советские игрушки на елку в павильон № 23 «Облпотребсоюз».

После новогодних выходных пройдет выставка, собранная из принесенных украшений.

Подробнее об акции можно узнать по телефону: 8 (4912) 600-650.