Полицейские задержали рязанца за кражу алкоголя из магазина

Злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя, взял с полки спиртное и, выкрикивая в адрес продавцов угрозы, выбежал на улицу.

Полицейские задержали рязанца за кражу алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился работник супермаркета и сообщил, что из торгового зала похитили бутылку алкогольного напитка.

Злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя, взял с полки спиртное и, выкрикивая в адрес продавцов угрозы, выбежал на улицу.

Полицейские составили портрет и узнали в нем 30-летнего рязанца. Ранее его судили за кражу.

Вскоре оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ППСП установили местоположение злоумышленника и задержали его.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.