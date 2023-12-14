Полицейские задержали рязанца за кражу алкоголя из магазина
Злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя, взял с полки спиртное и, выкрикивая в адрес продавцов угрозы, выбежал на улицу.
Полицейские задержали рязанца за кражу алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
К правоохранителям обратился работник супермаркета и сообщил, что из торгового зала похитили бутылку алкогольного напитка.
Злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя, взял с полки спиртное и, выкрикивая в адрес продавцов угрозы, выбежал на улицу.
Полицейские составили портрет и узнали в нем 30-летнего рязанца. Ранее его судили за кражу.
Вскоре оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ППСП установили местоположение злоумышленника и задержали его.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.