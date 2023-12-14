На Рязанскую область надвигается мощный циклон «Ваня»

Он принесет сильнейший за последние 63 года снегопад.

На центральную Россию надвигается мощный циклон «Ваня», который принесет сильнейший за последние 63 года снегопад — он начнется сегодня в ночь и сохранится до конца дня 15 декабря. Об этом сообщает «Автодор Рязань». Ожидается до 24 мм осадков.

«Будьте особенно внимательны и аккуратны на дорогах. Убедитесь, что ваши автомобили оснащены зимними шинами. Соблюдайте скоростной режим, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения. Не паркуйте автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники», — говорится в посте.