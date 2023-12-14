«Известия»: в России рецептурные препараты можно будет приобретать через интернет по биометрии

В Центре биометрических технологий пояснили, что для дистанционной покупки рецептурных лекарств можно будет использовать данные из Единой биометрической системы. При этом для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, способного обеспечить достаточный уровень защиты данных.

В России рецептурные препараты можно будет приобретать через интернет по биометрии сообщили «Известия».

Отмечается, что покупатель сможет подтвердить право на приобретение лекарства с помощью камеры во время заказа, а затем по слепку лица курьер определит личность. Данный сервис позволит повысить цифровизацию аптечного бизнеса и усилить конкуренцию, что в итоге повлечет снижение наценок на лекарства.

В центре биометрических технологий пояснили, что для дистанционной покупки рецептурных лекарств можно будет использовать данные из Единой биометрической системы. При этом для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, способного обеспечить достаточный уровень защиты данных.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств проводится в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года.