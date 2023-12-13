Малков заявил, что взнос за капремонт останется неизменным

Во вторник, 12 декабря, на заседании регионального правительства обсудили результаты работы Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Павел Малков признал ее неудовлетворительной

Малков заявил, что в 2024 году взнос за капремонт останется неизменным. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во вторник, 12 декабря, на заседании регионального правительства обсудили результаты работы Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Павел Малков признал ее неудовлетворительной.

«Большое количество конструктивных элементов, которые планировали на 2023 год, не сделаны. Фонду капремонта ставлю задачу — выполнить весь двухлетний объем в течение 2024 года. Отговорки приниматься уже не будут, и перенос сроков тоже невозможен. Формат работы необходимо кардинально менять. Рассчитываю на то, что в следующем году выполнят все задачи», — заявил губернатор.

Маклов поручил создать единый критерий оценки качества капремонта. Примером он назвал опыт регионального министерства транспорта.

«Минтранс выставил определенные требования ко всем подрядчикам, что улучшило результаты в дорожной сфере в этом году. То же самое жду от Фонда капремонта: высокое качество работ, их исполнение в срок, грамотный подбор подрядчиков и постоянный сбор обратной связи от жителей. Важно оперативно реагировать на устранение недостатков, которые выявляют во время ремонта», — отметил Малков.

После заседания губернатор сообщил, что тариф взноса на капремонт останется неизменным.

«При сегодняшнем уровне организации работ Фонда недопустимо поднимать плату для жителей. Когда средства собираются, и при этом работы не выполняются или выполняются некачественно, о каком росте тарифов может идти речь? У Фонда есть большие внутренние резервы, и их надо использовать, чтобы выполнять поставленные задачи. Это: устранить выявленные недостатки, повысить качество работы, в том числе по собираемости взносов за капремонт. Работа Фонда должна получить положительные отзывы жителей», — заключил Малков.