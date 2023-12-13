Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
-9°
Чтв, 14
-6°
Птн, 15
-1°
ЦБ USD 89.89 -0.33 14/12
ЦБ EUR 96.95 -0.45 14/12
Нал. USD 90.02 / 94 13/12 17:10
Нал. EUR 97.1 / 97.9 13/12 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
7 357
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
14 387
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
14 599
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
17 174
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Малков заявил, что взнос за капремонт останется неизменным
Во вторник, 12 декабря, на заседании регионального правительства обсудили результаты работы Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Павел Малков признал ее неудовлетворительной

Малков заявил, что в 2024 году взнос за капремонт останется неизменным. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во вторник, 12 декабря, на заседании регионального правительства обсудили результаты работы Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Павел Малков признал ее неудовлетворительной.

«Большое количество конструктивных элементов, которые планировали на 2023 год, не сделаны. Фонду капремонта ставлю задачу — выполнить весь двухлетний объем в течение 2024 года. Отговорки приниматься уже не будут, и перенос сроков тоже невозможен. Формат работы необходимо кардинально менять. Рассчитываю на то, что в следующем году выполнят все задачи», — заявил губернатор.

Маклов поручил создать единый критерий оценки качества капремонта. Примером он назвал опыт регионального министерства транспорта.

«Минтранс выставил определенные требования ко всем подрядчикам, что улучшило результаты в дорожной сфере в этом году. То же самое жду от Фонда капремонта: высокое качество работ, их исполнение в срок, грамотный подбор подрядчиков и постоянный сбор обратной связи от жителей. Важно оперативно реагировать на устранение недостатков, которые выявляют во время ремонта», — отметил Малков.

После заседания губернатор сообщил, что тариф взноса на капремонт останется неизменным.

«При сегодняшнем уровне организации работ Фонда недопустимо поднимать плату для жителей. Когда средства собираются, и при этом работы не выполняются или выполняются некачественно, о каком росте тарифов может идти речь? У Фонда есть большие внутренние резервы, и их надо использовать, чтобы выполнять поставленные задачи. Это: устранить выявленные недостатки, повысить качество работы, в том числе по собираемости взносов за капремонт. Работа Фонда должна получить положительные отзывы жителей», — заключил Малков.