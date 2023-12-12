Рязань встала в десятибалльных пробках
Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый цвет окрашены улицы Новоселов, Зубковой, Советской армии, Тимуровцев, Большая, Касимовское и Муромское шоссе.
Быстро проехать не получится и по Восточной окружной в сторону платного путепровода.
Кроме того, стоят Солотчинское шоссе и улица Есенина. Затруднено движение по Московскому шоссе в сторону центра.
На карте отмечены четыре ДТП в разных районах города.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.