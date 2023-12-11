Минюст предложил лишать статуса уехавших из России адвокатов

В ведомстве поясняют, что нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи.

Минюст России предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что российские адвокаты могут лишиться статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны.

«Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, это выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении минюста.

В ведомстве объяснили, что нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, «направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями», а также по «иным уважительным причинам».

«В случае установления названных фактов дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката», — уточняется в сообщении.

Изменения предлагается внести в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятый Госдумой в первом чтении 12 апреля.