Для рязанцев второй раз за день выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, до конца суток 11 декабря, ночью и днем 12 декабря на территории Рязанской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 12-17 метров в секунду. Пройдет сильный снег, местами метель, ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Для рязанцев второй раз за день выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 11 декабря, ночью и днем 12 декабря на территории Рязанской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 12-17 метров в секунду. Пройдет сильный снег, местами метель, ухудшение видимости до 500-1000 метров.

На дорогах гололедица, местами снежные заносы.