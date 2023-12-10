ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

В воскресенье, 10 декабря, ожидается умеренный снег и гололедица. Ведомство призвало водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Рязанцев предупредили об изменении погодных условий. Обращение опубликовали в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 10 декабря, ожидается умеренный снег и гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 м/с.

Ведомство призвало водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали о погоде в воскресенье, 10 декабря.