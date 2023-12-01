В Минобороны исключили проведение мобилизации после увеличения численности ВС России

В связи с увеличением предельной численности ВС РФ на 170 тысяч человек проводить мобилизацию в стране не планируется. Об этом сообщили в Минобороны.

«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, увеличение реализуется поэтапно за счет тех, кто хочет проходить службу по контракту.

Отмечается, что решение президента обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением СВО и расширением НАТО.

Напомним, численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных.