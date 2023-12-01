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Минобороны: численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

Численность ВС РФ увеличили на 170 тысяч военных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«В соответствии с Указом Президента РФ от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Ранее показатель составлял 2 039 758 человек.