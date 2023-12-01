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The Economist: Путин побеждает на Украине

Путин побеждает на Украине, пишет «RT на русском» со ссылкой на «The Economist».

Отмечается, что иностранное издание поместило на обложку фото российского лидера и отметило, что контрнаступление Украины застопорилось, в Киеве видны признаки борьбы за власть между Зеленским и Залужным.

А в это время Владимир Путин укрепил свои позиции. Западная схема ограничения нефтяных доходов России путем установления цены на нефть на уровне $60 за баррель провалилась. Нефть марки Urals стоит $64, что почти на 10% больше с начала 2023 года.