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Рязанский приборный завод принял участие в Конгрессе Российского глаукомного общества в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XXI Конгрессе Российского глаукомного общества в Москве.

В рамках мероприятия на выставке экспонировалась медицинская продукция торговой марки diathera: серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) и аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО для лечения и профилактики глазных заболеваний.

«Первое поколение приборов для измерения ВГД через веко наше предприятие выпустило около 30 лет назад. Они помогают офтальмологам, оптометристам и врачам общей практики выявлять на ранней стадии опасное заболевание — глаукому. За эти годы мы усовершенствовали как сами изделия, так и методику измерения благодаря постоянному взаимодействию с практикующими врачами, а также получая отзывы потребителей. Сегодня ГРПЗ выпускает серию приборов для измерения ВГД через верхнее веко, без прямого контакта с глазом. Процедура занимает пару секунд, безболезненна, исключается риск инфицирования. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений, включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

В числе экспонатов — магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО для терапии различных патологий глаз. Клинически доказано, что использование прибора ускоряет процесс выздоровления, дополняя медикаментозное лечение.

Конгресс Российского глаукомного общества — ежегодное заседание совместно со странами СНГ, Грузии, Балтии и Восточной̆ Европы. На мероприятии офтальмологи получают информацию о результатах исследований, новых методиках лечения с использованием новейшего оборудования, обмениваются мнениями и перенимают опыт в лечении сложных заболеваний глаз.