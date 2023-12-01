Полицейские задержали 21-летнего рязанца с крупной партией героина

Полицейские задержали 21-летнего рязанца с крупной партией героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Мусоргского. Полицейские остановили 21-летнего жителя Рязани для личного досмотра. По сведения оперативников, молодой человек употреблял наркотики и стал обладателем значительного объема запрещенных веществ.

В результате в рюкзаке мужчины полицейские нашли упаковку, содержавшую 100 свертков с героином общей массой 174 грамма, а также пакетик с 0,5 граммами мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 10 лет колонии.