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Песков рассказал, в каком случае вероятен контакт между президентами России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком случае вероятен контакт между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Это должно быть при обоюдном желании, при обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия. Президент Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам», — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь президента сказал, при каких обстоятельствах могут «созреть» условия для встречи Путина и Байдена.

«Глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений», — объяснил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что отношения США и России находятся «на нуле».