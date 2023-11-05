Песков рассказал, в каком случае вероятен контакт между президентами России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком случае вероятен контакт между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Это должно быть при обоюдном желании, при обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия. Президент Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам», — сказал представитель Кремля.
Также пресс-секретарь президента сказал, при каких обстоятельствах могут «созреть» условия для встречи Путина и Байдена.
«Глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений», — объяснил Песков.
Ранее представитель Кремля рассказал, что отношения США и России находятся «на нуле».