Жительница Пермского края до смерти заморила сына голодом

Жительница города Лысьвы в Пермском крае на протяжении двух лет морила своего сына голодом. Из-за отсутствия питания и медицинской помощи мальчик умер. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

«В период с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала обеспечивать его ежедневным достаточным питанием. Также она лишила его возможности получения квалифицированной медицинской помощи, что повлекло смерть малолетнего», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что женщина страдает психическим расстройством. На нее завели уголовное дело.