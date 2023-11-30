Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров

Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT-ПРОВЕРКА.

Раньше стоимость возврата составляла от 50 до 100 рублей за одну вещь, а сейчас она может достигать 1000 рублей.