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Все фракции Верховной Рады Украины подписали документ против выборов во время боевых действий

Все фракции Верховной Рады Украины подписали документ против выборов во время боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

В четверг, 30 ноября, депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.

Отмечается, что выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.