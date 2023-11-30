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В Сараевском районе мужчине дали три года тюрьмы за нападение на женщину

В Сараевском районе мужчине дали три года тюрьмы за нападение на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в мае 2023 года, пьяный 47-летний житель села Муравлянка хотел украсть деньги у прохожей и ударил ее деревянным бруском по голове. Женщина объяснила нападавшему, что у денег с собой у нее нет, тогда он пошел с ней домой, но позже испугался и сбежал.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.