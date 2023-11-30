В Рязанской области мужчина украл у односельчанки металлический гараж

В Рязанской области мужчина украл у односельчанки металлический гараж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница поселка Шилово и сообщила, что у нее пропал металлический гараж. Она рассказала, что в последнее время гаражом не пользовались, он стоял пустой. А однажды утром его не оказалось на месте.

На месте, где стоял гараж, нашли следы грузового автомобиля. Они указали направление, в котором увезли металлическую постройку. Опросив людей, проживающих по улицам, по которым везли гараж, оперативники получили описание грузовика.

Позже выяснилось, что к краже причастен 33-летний житель поселка. Его разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина заметил, что один из гаражей давно не используется. Он нанял грузовой автомобиль с манипулятором, позволяющим грузить крупногабаритные конструкции, загрузил туда гараж и отвез его в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Украденный гараж вернули его хозяйке.