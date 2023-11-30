В Рязани Павел Малков открыл Всероссийский форум «Цифровая Россия»

В четверг, 30 ноября, в конгресс-отеле «Амакс» начал работу Всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее». Мероприятие открыл губернатор Павел Малков.

Малков отметил, что Рязань впервые собрала более 400 представителей цифровизации из 40 регионов страны. На форуме обсудят вопросы применения цифровых сервисов в инвестиционной деятельности, внедрения в социальную сферу технологий искусственного интеллекта, информационной безопасности и другие.

«Главное, что любая информационная система и любой цифровой проект должны быть нацелены на реальный результат для людей, который можно увидеть и пощупать. Мы сейчас серьезно этим занимаемся. К примеру, внедряем единую систему, которая объединяет все видеонаблюдение в регионе и сразу закладываем туда работу искусственного интеллекта. То есть он будет определять опасные ситуации, которые требуют сразу незамедлительной реакции правоохранителей. Выбрали решение, запускаем пилот и дальше планируем его планомерно распространять», — подчеркнул Малков.

Губернатор напомнил, что искусственный интеллект в системе видеонаблюдения кроме общественного порядка помогает следить за обстановкой в лесах, на транспорте.

Глава области рассказал об еще одном примере цифровизации региона — внедрения карты жителя. Как отметил Малков, при ее разработке в Рязанской области собрали лучший опыт из других городов, учли ошибки коллег и придумали удобный сервис с заменой множества карт в одну.

«У нас в регионе по цифровизации также действует развитая сеть цифровых волонтеров, стартовала программа обучения ветеранов СВО цифровым навыкам, разрабатывается образовательные, социальные и инвестиционные цифровые сервисы, множество поддержек для IT-сферы. По итогу форума Артем Никитин (зампред облправительства — прим. ред.) соберет новые выработанные решения», — добавил Малков.

Всероссийский форум продлится в Рязани два дня.