В России перепишут все школьные учебники

В России перепишут все школьные учебники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, за два-три года в России полностью перепишут все школьные учебники и приведут их к единому государственному стилю.

Кравцов отметил, что в первую очередь единые учебники разрабатываются по тем предметам, в которых утверждены обязательные федеральные основные образовательные программы (ФООП), — русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности.