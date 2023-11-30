В Москве из окна студенческого общежития выпал победитель конкурса «Ученик года»

В Москве из окна студенческого общежития выпал победитель конкурса «Ученик года». Об этом сообщает Baza.

Егор Ф. был студентом пятого курса медицинского университета имени Сеченова. Трагедия произошла вечером 29-го ноября — тело нашли под окнами общежития.

Что стало причиной смерти пока неизвестно — все друзья Егора отметили его как человека, не имевшего проблем или конфликтов с кем-либо.

В марте 2018-го года погибший выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области и стал номинантом на премию президента России.