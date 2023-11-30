В московском боулинге украинец напал на мужчину и несколько раз ударил его ножом

В московском боулинге украинец напал на мужчину и несколько раз ударил его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, компания отдыхала в боулинге в ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова, среди друзей был 21-летний парень. В какой-то момент он повздорил с отдыхавшим в другой компании мужчиной, тот схватился за нож в кармане и дважды воткнул его в лоб и один раз в руку молодому человеку.

Пострадавшего экстренно доставили в столичную больницу, его состояние оценивают как тяжелое.

Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 35-летний уроженец Украины.