Появились подробности похищения второклассницы в Калужской области

Появились подробности похищения второклассницы в Калужской области. Об этом пишет Shot.

По данным канала, вчера отца девочки Михаила Малько задержали и привезли в суд, где ему выносили новый приговор по статье «Кража с банковского счета» — заседание было назначено на 14-40. Примерно в это же время по дороге из школы кто-то похитил 8-летнюю Злату. И выкуп попросили именно в электронной валюте — 1,5 млн рублей на криптокошелек.

Мама девочки, по данным SHOT, находится в списке должников — она просрочила множество выплат по кредитам, не платит за коммуналку и не оплачивает штрафы ГИБДД. Всего должна примерно 250 тысяч рублей.

Женщина говорит, что мужа видела последний раз летом.