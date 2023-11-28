В Донецке при обстреле ВСУ пострадал 18-летний мирный житель

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал 18-летний мирный житель. Об этом сообщил глава административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел произошел в Куйбышевском районе на улице Добронравова. Повреждены кровли и остекление многоквартирного жилого дома и частного сектора.

Отмечается, что на улице Сомова снаряд попал в крышу многоэтажки и повредил остекление.

Ранее Кулемзин сообщал, что при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали шесть человек. Одной из них оказалась 67-летняя женщина.