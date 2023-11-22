ВСУ ударили по группе российских журналистов в Запорожской области
ВСУ ударили по группе российских журналистов. Об этом сообщает Минобороны.
В среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области.
В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов, получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов.
Его эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны России. Борису Максудову оказана необходимая медицинская помощь.