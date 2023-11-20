В Рязани на две недели ограничат движение по улице Соборной

В Рязани на две недели ограничат движение по улице Соборной. Об этом сообщили на сайте мэрии.

По данным ведомства, из-за ремонта на водопроводе с 09:00 21 ноября до 15:30 8 декабря в районе дома № 7 на улице Соборной будет ограничено движение транспорта с закрытием одной полосы в сторону площади Соборной.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.