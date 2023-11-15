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Рязанский приборный завод представил электрозарядную станцию «Фора» для электромобилей на выставке Parking Russia

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил электрозарядную станцию ЭЗС «Фора-АС-3» на Международной выставке оборудования и технологий для обустройств и эксплуатации парковочного пространства Parking Russia. Она проходит 14-16 ноября в Москве (ЦВК «Экспоцентр»).

На стенде ГРПЗ демонстрировал настенную зарядную станцию «Фора-АС-3» мощностью 22 кВт для зарядки электромобилей переменным током. У нее есть цифровой дисплей, отображающий информацию о состоянии зарядки электромобиля, а еще процесс зарядки автовладелец может наблюдать через мобильное приложение.

«Вниманию посетителей мы представили одну из моделей станций, выпускаемых ГРПЗ. Станция „Фора-АС-3“ устанавливается в подземных и наземных парковках, а время зарядки составляет 4-5 часов, то есть примерное время пребывания на парковке жилых комплексов и бизнес-центров владельцев электромобилей. Создание и расширение сети зарядных станций для электромобилей — одно из направлений деятельности нашего предприятия», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В настоящее время более 200 ЭЗС «Фора» установлено в разных городах по всей России, в том числе и в Рязанской области. Продолжается реализация проекта по установке станций в Рязанском регионе по программе субсидирования объектов зарядной инфраструктуры.

Выставка Parking Russia — специализированная выставка, ориентированная на решение ключевых задач по организации паркингов на объектах городской инфраструктуры, муниципальных, коммерческих, промышленных и жилых объектах. Её участники — производители, поставщики и интеграторы парковочного оборудования и решений для обустройства и эксплуатации парковочных пространств.