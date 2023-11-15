Рязанская мэрия расторгла договор с подрядчиком, проводившим ремонт в манеже «Юность»

Рязанская мэрия расторгла договор с подрядчиком, проводившим ремонт в манеже «Юность». Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным ведомства, решение об одностороннем расторжении контракта на текущий ремонт резинового покрытия вступило в силу 2 ноября 2023 года. Затем было подано обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в УФАС по Рязанской области.

Однако по решению комиссии УФАС подрядчик не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Была проведена независимая строительно-техническая экспертиза для установления качества и объемов выполненных работ. В данный момент получено экспертное заключение, на основании которого разрабатывается смета на оставшиеся виды работ.

В настоящее время мэрия готовит исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области.